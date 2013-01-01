В Латвии сейчас работают всего 13 беженцев

Руководитель проекта «Интеграция беженцев и получивших альтернативный статус лиц на рынке труда Латвии» Госагентства занятости (NVA) Антра Янсоне журналистам пояснила, что всего за два года агентство помогло устроиться 21 человеку, а в данный момент работу имеют 13 лиц, получивших статус ищущих убежища вне зависимости от того, когда и как они попали в Латвию.

Она также отметила, что точно есть иностранцы, которые нашли себе работу без помощи NVA. Таким образом, реальное число работников может быть большим.

«Я думаю, что работают куда больше людей, чем эти 13 человек, о которых информация имеется. Эти 13 человек выполняют простую работу, к примеру, трудятся на складах, в сфере общественного питания. Кроме того, есть социальный работник и врач», - рассказала агентству ЛЕТА Янсоне. Она добавила, что NVA помогало только работоспособным взрослым, а примерно половина из принятых Латвией беженцев - дети.

На вопрос, с удовольствием ли предприниматели берут на работу беженцев, Янсоне ответила, что в течение этого года агентство контактировало примерно с 70 бизнесменами. Если предприятию необходимы работники, тогда единственные требования - это знание языка и навыки в соответствующей профессии. «Возможно, те предприниматели, у которых есть предубеждения, не попали в поле зрения агентства и у нас не было с ними контакта», - добавила Янсоне.

Несмотря на то, что государство совместно с негосударственными организациями проводит мероприятия по интеграции, большая часть получивших статус беженцев иностранцев Латвию покинула, заявили госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов и директор Общественного фонда интеграции Айя Бауере.

Трофимов пояснил, что государство не может запретить им выезжать, однако на данный момент зафиксировано два случая, когда Латвия получала от стран-участниц ЕС просьбы о принятии лиц обратно.

«У многих нет мотивации оставаться в Латвии. Люди в Муцениеки ясно дали понять, что оставаться не хотят. С работой все довольно сложно, так как везде нужно знание языка»,

- отметила Бауере и добавила, что нужно продолжать работу с теми, кто хочет остаться в Латвии.

Трофимов рассказал, что в реализацию программы по принятию беженцев в целом вложено 10,5 млн евро, из которых 7,1 млн составляет финансирования госбюджета, а 3,3 млн - финансирование фондов ЕС. Позднее он пояснил, что расходы из фондов ЕС компенсируются только тогда, когда лицо уже перемещено из стран ЕС и Турции. Если иностранец попадает в Латвию своими силами, к примеру, нелегально перебравшись через восточную границу, его содержание приходится оплачивать из госбюджета.