«Движение «За!» предлагает изменить название и принципы работы фракции «Единства»

Партия «Движение «За!«» предлагает изменить название парламентской фракции «Единства» и договориться о новой модели ее работы.

По мнению представителей «Движения «За!«», после исключения бывшего руководителя фракции Солвиты Аболтини из «Единства» и ее смещения с должности главы фракции ситуация изменилась.

Правление «Движения «За!«» делегировало своего руководителя Даниэля Павлютса и члена правления Интса Далдериса для переговоров.

Сейчас во фракции работают шесть представителей разных партий, четверо независимых депутатов, а более половины депутатов не являются членами «Единства», напомнил Павлютс.

Предлагается преобразовать работу фракции так, чтобы «ясно признавались и уважались права депутатов «Движения «За!»» соблюдать программу и решения своей партии». Решения фракции должны приниматься после согласования установок всех входящих в нее партий, заявил Павлютс.

«Движение «За!«» представляют в Сейме Далдерис, Лолита Чигане, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин, вышедшие ранее из «Единства».

Из 22 депутатов фракции «Единства» только 10 являются членами этой партии.