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Линда Мурниеце вышла из «Единства»

LETA
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Фото: Ieva Čīka / LETA

Бывшая министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце вышла из партии «Единство».

Мурниеце в социальных сетях опубликовала фото своего заявления о выходе из партии, добавив и объяснение. «Прошло почти 17 лет с моего прихода в политику. 17 лет, которые много мне дали и много отняли. Годы, которые изменили меня и будут вписаны в историю» - пишет Мурниеце.

«Ножи в спину, склоки и торговля должностями, взаимные оскорбления, раздел влияния, хождение по головам друг друга, лицемерные улыбки в лицо и злобные слова перед камерами», - так охарактеризовала Мурниеце то, что происходит в политике.

В свое время она была членом партии «Новое время» и министром обороны.

Партия "Единство"
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