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Вейонис примет участие в саммите Восточного партнерства ЕС

LETA
Фото: Edijs Pālens / LETA

Сегодня и завтра президент Латвии Раймонд Вейонис будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе, где примет участие в саммите Восточного партнерства ЕС, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

На саммите будут приняты решения о дальнейшем укреплении сотрудничества с государствами Восточного партнерства.

В рамках саммита у Вейониса предусмотрена двусторонняя встреча с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Вейонис также примет участие в приеме постоянного представительства Латвии в ЕС в честь государственного праздника, встретится с работающими в органах ЕС латышами и представителями диаспоры.

ЕС Раймонд Вейонис
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