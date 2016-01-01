Кучинскис почти неделю пробудет в Японии

На следующей неделе премьер-министр Марис Кучинскис отправится с рабочим визитом в Японию, где планируется встреча с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Кучинскис будет находиться в Японии с 5 по 9 декабря.

В рамках визита планируются встречи с министром земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кейчи Иши, министром экономики Хиросигэ Сэко, с членами группы по парламентскому сотрудничеству Латвии и Японии.

Во время визита будут обсуждаться двусторонние отношения, в основном экономические, отношения между Японией и ЕС и актуальные региональные проблемы.

Кучинскис примет участие в форумах Японской внешнеторговой организации (JETRO) и Токийского центра финансовых технологий (FINOLAB). Он встретится с руководителями японских предпринимательских организаций и предприятий, например, «All Nippon Airways», «Mitsui&Co».

Вместе с премьером в Японию поедет делегация предпринимателей.

Япония является вторым крупнейшим торговым партнером Латвии в Азии. В 2016 году объем экспорта Латвии в Японию вырос на 10 млн евро до 48,5 млн евро.

В Японию продукцию экспортируют такие латвийские предприятия, как «Latvijas Finieris», «Pata», «Biosan», «Ceram Optec», «Baltic Scientific Instruments», «Laflora», «Nordtorf», «Chemspace», «Grindeks», «Olainfarm», «Madara Cosmetics», «NPK Expert», «Karavela», «Mottra» и «Gamma-A».