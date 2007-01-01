Судраба теряет соратников

Существование фракции «No sirds Latvijai» зависит от депутатов, которые не являются членами этой партии. После раздумий, длившихся несколько месяцев, в пятницу о выходе из партии заявили депутаты Арвид Платперс и Силвия Шимфа.

Регламент Сейма запрещает им присоединиться к другой фракции, поэтому они будут работать как независимые депутаты, координируя деятельность с Латвийским объединением регионов (ЛОР).

«Чтобы в наши дни реализовать в политике свои идеи, нужно бежать спринт, а не марафон.

NSL как политическая сила настроена на марафон. Мое мнение другое» - заявила Шимфа.

С ее точки зрения, NSL нужно объединяться с другими политическими силами, а не упрямо держаться в одиночестве.

Платперс, со своей стороны, заявил, что хочет дальше работать с ЛОР, потому что позиция этой партии ему близка. У ЛОР в Сейме семь мандатов, а вместе с Шифмой, Платперсом и ранее вышедшим из «Единства» Эдвардом Смилтенсом их количество выросло до десяти.