У Шлесерса был информатор в KNAB

Прослушанные по делу олигархов переговоры в гостинице «Rīdzene» подлинны. Более того, бывший политик Айнар Шлесерс утверждал, что у него есть информатор в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), об этом за заседании парламентской следственной комиссии сообщил экс-президент Валдис Затлерс.

Заслушивание Затлерса в этот раз началось с вопросов руководителя комиссии Ингуны Судрабы. Она спросила, что ему было известно о переговорах в «Rīdzene» в то время, когда он являлся президентом, сообщает агентство ЛЕТА.

«Я могу сказать совершенно точно, что они (переговоры) подлинные», - отметил Затлерс. О прослушке его проинформировал Шлесерс, который жаловался на то, что его прослушивает KNAB, и у него по этому факту есть информатор в бюро. Шлесерс просил Затлерса как президента сделать «что-нибудь» в связи с этим.

При этом Шлесерс отказался открыть Затлерсу имя информатора. Принимая во внимание тот факт, что Затлерс как президент не был уполномочен вмешиваться в следствие, разговор так и завершился.

Затлерс не скрывал, что его как президента заинтересовал ход расследования дела олигархов и когда его передадут в суд. После встречи со Шлесерсом генпрокурор Эрик Калнмейерс подтвердил тогдашнему президенту, что процесс прослушки переговоров затянулся, однако он сделает все возможное, чтобы дело было передано суду.

Затлерс считает, что прослушанные в гостинице переговоры не были политическими переговорами, у участников беседы был «клуб своих», который обсуждает «секретные переговоры с секретыми участниками в эгоистических интересах». Это не были политические переговоры между коалицией, а разговоры между влиятельными людьми.

Бывший президент пояснил, что политические переговоры должны проходить, к примеру, на коалиционном совете. Участники этого совета встречаются в помещениях Сейма, факт заседаний публичен и после дискуссий проходят пресс-конференции. «О переговорах в «Rīdzene» никто не знал, в них есть и позиция и коалиция и после них не проходит пресс-конференций», - пояснил разницу Затлерс.

Затлерс согласен, что в Латвии как и в других странах Запада необходим закон, регулирующий лоббирование, однако разговоры в «Rīdzene» - не лоббизм, а передел влияния.

30 октября на заседании парламентской следственной комиссии Шлесерс заявил, что не публиковал переговоры, где Затлерс «звонил и просил», чтобы политик поддержал его переизбрание на должность президента. Принимая во внимание, что Шлесерс поддержку не оказал, позднее последовал роспуск Сейма. Сегодня на заседании Затлерс указал, что сказанное Шлесерсом - абсолютная ложь, которая свидетельствует, что для Шлесерса лгать - это норма.

Как уже писал Русский TVNET, прослушка разговоров политиков и предпринимателей в гостинице «Rīdzene» служит одним из главных доказательств в так называемом деле олигархов.

KNAB расследовал это дело о взяточничестве, легализации преступно нажитых средств и злоупотреблении служебным положением на протяжении нескольких лет, однако казалось, что переговоры - недостаточное доказательство для постройки обвинения, поэтому уголовный процесс в KNAB и прокуратуре был закрыт.