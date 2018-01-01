Коалиция не смогла определиться с датой открытия «мешков ЧК»

Партнеры по правящей коалиции пока не поддержали предложение национального объединения «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) установить законом точную дату, когда содержимое «мешков ЧК» должно быть открыто.

Сейчас законом установлено, что документы КГБ будут публично доступны после их научного изучения, которое должно быть проведено до 31 мая 2018 года. Премьер-министр Марис Кучинскис после сегодняшнего заседания коалиционного совета заявил, что тем самым вопрос об открытии «мешков ЧК» законом уже регулируется.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис добавил, что законом установлен срок - 31 мая 2018 года, после которого на основании доклада комиссии по научному изучению архивов КГБ будут подготовлены правила о порядке и виде публикации той части базы данных, которая содержит информацию о включенных в нее лицах.

Представитель ВЛ-ТБ/ДННЛ Янис Домбрава заявил, что ВЛ-ТБ/ДННЛ готово подготовить поправки к закону, предусматривающие публикацию архивов КГБ до конца 2018 года. Поскольку научное изучение архивов затягивается, и ясности о сроках их публикации нет, ВЛ-ТБ/ДННЛ предлагает установить законом «очень конкретный срок», пояснил он.