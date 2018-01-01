«Хакер Нео»: Я протестировал систему э-здоровья и это полный кошмар!

Илмар Пойканс, больше известный в Латвии как «хакер Нео», в социальной сети Facebook поделился результатами тестирования системы e-veselība, договоры на использование которой заключили 60% семейных врачей и 99% аптек в Латвии. Тем временем семейные врачи выражают недовольство неэффективностью работы портала и его недоступностью для использования медсестрами.

"За 10 лет Министерство здравоохранения в разработку платформы E-veselība (э-здоровье) вложило не менее 14,5 млн евро денег латвийских налогоплательщиков и европейских фондов. У меня была возможность вместе с семейным врачом протестировать портал eveseliba.gov.lv, который является частью системы E-veselība.

Это полный кошмар! Если меня кто-то попытался бы заставить работать с настолько медленной и нестабильной системой, как eveseliba.gov.lv, то мне грозила бы уголовная статья за причинение тяжких телесных повреждений тому, кто ответственен за разработку этой системы. Я скажу, что у меня появился чисто профессиональный интерес выяснить, КАК возможно разработать настолько медленную и неэффективную систему. Безопасность данных пациентов сейчас даже анализировать не будем, это отдельная история.

Испытание еveseliba.gov.lv началось трагикомично – врач нажал на кнопку, чтобы войти в систему как врач, но тут выскочило сообщение об ошибке в сервере.

Рабочая сессия заканчивается через 5 минут, так что врачу, чтобы он принял пациента и не трогал систему дольше 5 минут, каждый раз надо заходить в систему заново. Сейчас эта недоработка уже исправлена и длительность сессии увеличена до 1 часа. Ни одно из действий, даже самое простое, не происходит быстрее 4-5 секунд. Так как компьютер был подключен в оптическому интернету Lattelecom и загрузка компьютера не превышала пары процентов, приходится делать выводы, что вина лежит на сервере. Так что Национальная служба здравоохранения распространяет ложную информацию о том, что проблемы в сервере нет. Проблемы медлительности не решены и в течение последнего месяца. Наверное, акты сдачи-приема подписаны, и никто и не собирается исправлять косяки?

Важные действия еще медленнее – 7 секунд, чтобы начать принимать пациента, 4 секунды, чтобы начать выписывать специальный рецепт. Мы попробовали ввести название лекарства, после 2,5 минуты нам просто надоело ждать результата. Если что-то идет не так, то потом вообще уже ничего нельзя сделать, и приходится рестартовать все. Еще одна попытка ввести название лекарства после 3,5 минуты закончилась без результата. Бланк пациента загружается за 12 секунд. Чтобы отсортировать рецепты за год, нужно 4 секунды. И только тогда можно повторно выписать рецепт, что занимает 5-6 секунд. 10 секунд нужно, чтобы вернуть результаты, вписывая название конкретного лекарства. Если врач хочет выписать название лекарства, его можно найти только в конце списка, несколько раз загружая дополнительные строчки этого списка. 5 секунд нужно, чтобы утвердить рецепт. Таким образом, в течение теста нормальным способом вообще не получилось выписать рецепт, а обходной путь занял несколько минут. Вывод один – от руки выписать рецепт быстрее, особенно если его подготавливает помощник врача.

С другой функцией портала дела обстоят не лучше – необходимы 15 секунд, чтобы открыть лист нетрудоспособности. 9 секунд – чтобы зарегистрировать А лист. Пустой почтовый ящик открывается за 10 секунд, а 8,5 секунды нужно, чтобы открыть основные данные. К амбулаторной карте автоматически не добавляются данные, которые были введены во время приема. Я бы сказал – история неудач.

В соответствии с данными Министерства здравоохранения, 74% врачей используют коммерческие программы, которые работают быстрее. Соответственно оставшиеся 26% врачей будут вынуждены абонировать коммерческие программы, так как с предложенной государством системой работать невозможно.

В публичном пространстве активнее всего систему э-здоровья продвигают министр здравоохранения Анда Чакша и заместитель директора Национальной службы здоровья Линда Фреймане, которые используют, по моему мнению, очень нечистые приемы, чтобы любой ценой навязать такое Э-здоровье, каким оно сейчас является. Я бы сказал, что это советское отношение как к представителям данной отрасли, так и к пациентам – «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек». Если целью таких действий является «прикрытие тыла», чтобы Латвия не получила штраф и счет на неэффективно использованные средства еврофондов, то об этом надо открыто сказать и признать ошибки, а не делать семейных врачей козлами отпущения.

Нужна ли система Э-здоровья? Конечно. Готовы ли семейные врач работать с Э-здоровьем? Да, если система работала бы быстро и ее просто было бы использовать. Всегда будет небольшая группа людей, у которых будут какие-то сложности, но они решаемы.

Однако претензии семейных врачей к порталу eveseliba.gov.lv в его нынешнем состоянии ОБОСНОВАНЫ.

В среднем за год выписывается 6 млн специальных рецептов и 7,5 млн обычных рецептов. Прогнозируемое количество выписываемых за год рецептов – 11 865 466. С 1 января 2018 года в системе Э-здоровья выписывать будет необходимо специальные рецепты. Таким образом, каждая потраченная секунда на выписку одного такого рецепта, в году превращается в 1667 часов. Потом также нужно будет выписывать обычные рецепты. Время на выписывание рецептов только увеличится. И есть еще одна проблема – оказывается, что пациенту, возможно, придется покупать выписанное лекарство в упаковке целиком, а не по частям, как можно было сделать до этого.

Любую работу можно разделить на действия, которые требуют разной степени квалификации и ответственности. Во время визитов к семейным или специализированным врачам, которые работают вместе с медсестрой или помощником врача, можно увидеть, что, чтобы врач мог бы уделять больше внимания пациенту и его проблеме, он такие действия, как техническую подготовку документов, доверяет медсестре - после устной инструкции – а сам только ставит подпись. Логично? Зачем же тратить время врача на то, что могут сделать его помощники?

Предусмотрена ли для медсестер возможность на портале Э-здоровье возможность подготавливать документы, которые врач потом подписывает? Оказывается, что нет, и еще раз нет. Но ведь будет, да? Единственное, что смогла ответить Национальная служба здоровья – возможности функционального расширения будут рассмотрены в ходе анализа 3-го этапа Э-здоровья.

У меня возникает вопрос,

кто-либо из Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья и тех, кто готовил спецификацию портала Э-здоровья, вообще знает, что и как происходит в кабинете врача?

Они вообще думали, как эффективнее использовать и так ограниченные медицинские ресурсы и время персонала? Такую элементарную вещь, как рапределение времени в кабинете врача, может увидеть даже человек со стороны. К сожалению, мне приходится констатировать, что с таким подходом и отношением к решению проблемы Минздрав вряд ли может осмысленно и эффективно использовать выделенный для медицины бюджет.

Педаль в пол, госпожи Чакша и Фреймане! Хоть бы вам пришлось каждый день выписывать рецепты на портале Э-здоровье! Пусть у вас и у ваших близких будет крепкое здоровье, и им не пришлось самим на своей коже почувствовать эффекты и дефекты разработанной системы!"

Напомним, что НЕО считается компьютерным взломщиком, совершившим самую большую кражу информационных данных в истории Прибалтики, похитив 120 гигабайт данных (7,4 млн документов) из базы данных СГД.