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Необходимый для прохождения в Сейм барьер снижен не будет

LETA
Голосование во время заседания Сейма | Фото: Edijs Pālens / LETA

Депутаты, рассматривая поправки к закону о выборах Сейма, отклонили предложение Гунара Кутриса (NSL) снизить необходимый для прохождения в парламент барьер с 5% до 3%.

Сейм отклонил и второе предложение Кутриса - позволить избирателям дополнять в избирательных бюллетенях списки кандидатов в депутаты кандидатами из других заявленных в том же избирательном округе списков.

Согласно одобренным во втором чтении поправкам к закону о выборах Сейма, Центризбирком сможет решать, учитывать ли в общем результате содержимое избирательных урн, в которых количество конвертов с избирательными бюллетенями превышает число избирателей.

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