МИД: Латвия считает Иерусалим будущей столицей и Израиля, и Палестины

Латвия считает Иерусалим будущей столицей обоих государств - и Израиля, и Палестины, сообщил агентству ЛETA советник министра иностранных дел Мартиньш Дрегерис.

Вопрос о статусе Иерусалима должен быть одной из составных частей переговоров по ближневосточному мирному процессу, подчеркнул он. Позиция Латвии, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, остается неизменной, добавил Дрегерис.

«Латвия поддерживает решение двух стран, которое должно быть достигнуто путем переговоров Израиля и Палестины с соблюдением интересов обеих сторон. Латвия в рамках ЕС вместе с другими странами и структурами ЕС продолжит активный диалог с целью найти положительное решение ближневосточного мирного процесса», - пояснил он.

Латвия пока не планирует переносить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

С учетом напряженной политической ситуации МИД рекомендует находящимся в Иерусалиме латвийцам не посещать Старый город и избегать мест массового скопления людей. МИД также рекомендует туристам не посещать сектор Газа и Западный берег реки Иордан, а также приграничные регионы Израиля с Сирией и Ливаном.