Съезд «Согласия»: Ушаков признал ошибки партии, переизберут ли его?

Предстоящие в следующем году выборы Сейма будут выглядеть как телепередача «X-фактор популистов», уверен мэр Риги, председатель правления партии «Согласие» Нил Ушаков.

Выступая сегодня с речью на съезде партии, Ушаков сказал, что на муниципальных выборах в Риге можно было наблюдать, как «все остальные партии - консервативные, либералы, правые - предлагали все бесплатно».

«Можете представить себе, что начнется, когда эти партии будут бороться за места в парламенте», - пояснил он.

Выборы самоуправлений минувшим летом показали, что есть «Согласие» и остальные партии, которые все вместе боролись с одной партией, считает Ушаков.

В такой ситуации главная задача «Согласия» - в ближайшие месяцы предложить деловую программу на следующие четыре года. «Задача - не только подготовить эту программу, но сделать это при максимальном участии первичных партийных организаций, чтобы предложение было обсуждено», - подчеркнул он, добавив, что все это должно быть сделано до 1 июня.

Ушаков призвал работающих в местных самоуправлениях депутатов от «Согласия» активно поддержать представителей партии, которые будут баллотироваться на выборах в Сейм.

Латвия наконец заслужила социал-демократическую и социально ответственную политику, поэтому необходимо обеспечить «Согласию» победу на выборах, уверен лидер партии.

Мнение Ушакова разделяет и его заместитель в правлении партии Янис Урбанович. Он подчеркнул, что программа политических партнеров в Сейме на следующий год предсказуема - «пытаясь одержать победу на выборах, политические оппоненты «Согласия» опять используют национальную напряженность».

Сегодня на съезде «Согласия» планируется переизбрать руководство партии.

На пост ее председателя претендует ее нынешний лидер Ушаков, его заместителя - Урбанович.

В Сейме «Согласие» работает в оппозиции, а в Рижской думе вместе с партией «Честь служить Риге» образует правящую коалицию.

Ушаков: выдвигая кандидатов на выборах Европарламента, «Согласие» допустило ошибки

Выдвигая кандидатов на выборах Европарламента, партия «Согласие» допустила ошибки, признал сегодня на партийном съезде ее лидер Нил Ушаков.

Он пообещал тщательнее присматриваться к людям, которые планируют баллотироваться на выборах, используя платформу «Согласия».

Сам он баллотироваться на выборах в Европарламент не намерен, подчеркнул Ушаков.

Сейчас в Европарламенте «Согласие» представляет Андрей Мамыкин.

Председатель парламентской фракции «Согласия» Янис Урбанович сообщил передаче телеканала TV3 «Ничего личного», что на следующих выборах Европарламента Мамыкин не будет включен в список депутатов от «Согласия». Со ссылкой на Урбановича телепередача сообщила, что Мамыкин перешел в лагерь лидера Русского союза Латвии депутата Европарламента Татьяны Жданок.