Дзинтарс: ВЛ-ТБ/ДННЛ должно сохранить ощущение миссии по восстановлению лучшей части народа

Национальное объединение «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) выполнило несколько задач, включая улучшения в сфере неплатежеспособности и судебной сфере, но это не было достаточно отражено, отметил сегодня на съезде партии ее сопредседатель Райвис Дзинтарс.

Он перечислил еще ряд выполненных партией задач, включая сохранение бюджетных мест для студентов и увеличение на 200 млн евро госфинансирования на поддержку семей.

ВЛ-ТБ/ДННЛ должно сохранить глубокое ощущение миссии по восстановлению лучшей части народа, вырванной оккупационным режимом, поддерживая семьи с детьми, укрепляя государственное сознание и воспитывая в латышской среде, подчеркнул Дзинтарс.

Сегодня на съезде ВЛ-ТБ/ДННЛ будет переизбрано его руководство.