СЗК выдвинет Кучинскиса кандидатом в премьер-министры

Ожидается, что Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) выдвинет на парламентских выборах кандидатом в премьер-министры нынешнего премьера Мариса Кучинскиса, сообщил агентству ЛЕТА председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис.

Официальное решение о кандидате будет принято летом.

На вопрос, почему выбор падет на Кучинскиса, Бригманис ответил, что премьер хорошо справляется со своими обязанностями - государство стабильно развивается, начаты реформы. Нужно сохранить преемственность, чтобы продолжить начатое, считает политики.

Ранее СЗК несколько раз выдвигал кандидатом в премьеры мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Лембергс рассказал, что входящие в СЗК партии провели обмен мнениями, и кандидатуру Кучинскиса выдвинул именно он.