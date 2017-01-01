10 решений Европарламента в 2017 году, которые скоро повлияют на нашу жизнь

Европарламент (ЕП) в этом году принял и подписал 74 новых правовых акта в сфере бизнеса, работы, безопасности и качества жизни. Как в ближайшее время это отразится на нас, с учетом того, что, по оценке Латвийского бюро ЕП, до 80% латвийских законов основаны на решениях ЕС?

1. Покупки в интернете — усиление защиты потребителей. ЕП в ноябре принял правила для лучшей защиты потребителей от мошенников и предотвращения нечестной конкуренции торговцев. Госорганы стран-участниц ЕС будут иметь больше полномочий для предотвращения нарушения прав потребителей в интернете. Регула поможет бороться с мошенниками в пределах всего ЕС.

2. Людям с инвалидностью будут более доступны продукты и услуги. Например такие как телефоны, билетные автоматы и банковские услуги.

3. Более оперативные запреты на «спайс» на уровне ЕС. В октябре ЕП утвердил правила, которые позволяют более оперативно бороться с такими психотропными веществами как, например, «спайс». Штрафы за производство и распространение будут приравнены к наказанием для распространение других наркотических средств.

4. Любимые фильмы и телепередачи теперь можно будет смотреть, находясь за рубежом.

ЕП в мае принял решение, по которому абонируемые дома телепередачи онлайн можно будет смотреть в любой точке Европы. Так, жители Латвии будут иметь доступ к передачам Viaplay и Shortcut находясь, например, в Ирландии или Эстонии.

Правила относятся к платным услугам - Netflix, Amazon Prime и др.

ЕП в сентябре также утвердил схему точек бесплатного доступа к WiFi в общественных местах на территории ЕС. Это позволит обеспечить более 6000 мест бесплатными точками доступа к интернету (библиотеки, больницы и др.).

5. На борьбу с молодежной безработицей будут дополнительно выделены 500 млн евро. Это часть 1,2 млрд евро, которые планируется потратить на эти цели в период 2017-2020 гг.

6. В феврале ЕП поддержал договор экономического и торгового сотрудничества между ЕС и Канадой (CETA), цель которого — способствовать торговле и инвестициям. Стоит отметить, что в июле ЕП также поддержал первый договор о сотрудничестве ЕС и Кубы, что стало поворотным пунктом в отношениях обеих сторон.

7. Новые правила антидемпинга для защиты рабочих мест и производства в ЕС. В ноябре ЕП поддержал более строгие правила, цель которых — защитить рабочие места в ЕС от нечестной торговой практики, когда страны слишком вмешиваются в экономику компаний (выделяют различные поддерживающие субсидии, например, что не позволяет компаниям других стран конкурировать). Новые правила ЕС - первые в мире, которые указывают торговым партнерам и производителям вне ЕС, с целью устранить демпинг, соблюдать соблюдать международные стандарты работы и среды.

8. Поставка газа. В сентябре ЕП утвердил новые правила, чтобы, столкнувшись с кризисом поставки газа, страны ЕС могли бы задействовать особый механизм межграничной помощи. Согласно Регуле, приоритетом будет достаточная поставка газа домашним хозяйствам, установкам центрального отопления и таким социальным потребителям как, например, больницы.

В случае кризиса страны-участницы смогут задействовать механизмы солидарности и просить помощь у других стран.

9. ЕП также утвердил многочисленные правила для борьбы с терроризмом и для усиления безопасности в ЕС. В частности правила предусматривают усиленные проверки на внешних границах ЕС. В марте была поддержана директива об оружии, предусматривающая усиленный контроль за оружием с «пустыми патронами» и неадекватно дезактивированным оружием, которое использовалось в терактах в Париже. Страны ЕС должны теперь обеспечивать выдачу лицензий и восстановить систему надзора, а также обмениваться информацией. В сентябре ЕП также создал новую комиссию по вопросам терроризма (TERR).

10. В октябре ЕП поддержал создание единой электронной системы, которая ускорит проверки на внешних границах Шенгенской зоны и регистрацию всех въезжающих из третьих стран граждан. В новой системе регистрируются имя, отпечатки пальцев, фото лица, дата и место пересечения границы.

BREXIT. В связи с «Брекзитом» ЕП продолжает настаивать на обеспечении единых прав для всех жителей ЕС. За год были приняты три резолюции, однако

переговоры в Великобританией еще идут и планируется, что они могут завершиться к концу марта 2019 года.

Европарламент (ЕП) и Совет ЕС вместе принимают законы Евросоюза в различных областях, что потом является основой для национальных законов стран ЕС. Как отмечает Латвийское бюро ЕП, в Латвии до 80% законов основаны на решениях ЕС. Хотя Еврокомиссия (ЕК) — единственный инициатор законов ЕС, Европарламент может указать, какие правовые акты желательны, и требовать от ЕК, чтобы та подготовила законодательные предложения.