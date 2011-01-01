Аболтиня: один человек не может ни поднять партию, ни потопить

Один человек не может ни поднять партию, ни потопить ее, заявила в интервью агентству ЛETA бывший лидер партии «Единство» Солвита Аболтиня.

«В нынешнем отношении общества к «Единству», однозначно, есть доля моей ответственности, но это вопрос о том, в какой момент человек один, а в какой у него есть команда», - сказала она.

Аболтиня заявила, что не хочет продолжать «эту очень удобную игру и в партии, и в обществе, будто во всем виновата я». «Это очень удобно - найти одного виноватого, на которого можно все свалить», - добавила она.

Аболтиня подчеркнула, что по-прежнему верит в идею «Единства». Помочь партии могут только дела, конкретные идеи, способность сформировать команду. «Ниша «Единства» в политическом спектре по-прежнему свободна, однако на этих или следующих выборах не следовало бы полагаться только на то, что кто-то проголосует просто за нишевую партию», - сказала она.

21 декабря Аболтиня в последний раз перед сложением депутатского мандата участвовала в заседании Сейма.

Как сообщалось, правление «Единства» 6 ноября решило исключить Аболтиню из партии за комментарии и действия во время обсуждения возможности сменить представляющего «Единство» министра экономики.

Аболтиня возглавляла «Единство» с 2011 года до 2016 года.