В случае войны каждый должен будет помочь стране

С помощью закона планируется установить обязанности каждого гражданина в случае войны или военного нападения. Это предусматривают подготовленные Министерством обороны поправки к Закону о национальной безопасности, сообщает LNT Ziņas.

Согласно поправкам, каждый гражданин должен противостоять агрессору всеми доступными средствами, также требуется оказывать поддержку Национальным вооруженным силам и госучреждениям. Нужно следовать гражданскому неповиновению и в рамках возможностей устраивать саботаж, чтобы навредить агрессору. Определены и другие обязанности.

Министр обороны Раймонд Бергманис изменения в законе обосновывает необходимостью более детализировать написанное в Сатверсме о том, что «латвийский народ защищает свой суверенитет».

«В кризисной ситуации каждый человек должен помочь — это то, чего мы хотели бы. Чтобы люди попытались задуматься, поразмышлять и были бы готовы действовать. Я не думаю, что эти поправки налагают какие-то дополнительные обязанности. Я думаю, что они больше разъясняют те действия, которые общество должно выполнять.

Не все, конечно, готовы воевать. И это не является необходимостью, поскольку людям надо выполнять и другие обязанности», - указал министр обороны.

Поправки к закону еще должно утвердить правительство. Окончательное слово за Сеймом.