Власть в Икшиклском крае переняли LZS и LZP

Вечером в понедельник в Икшкиле состоялось выездное заседание правления LZP, на котором было принято решение о принятии в партию семи новых членов. Состав LZP пополнили все семь депутатов Икшкилской краевой думы, которые в этом созыве были избраны в самоуправление по списку «Единства» и ранее с депутатами LZS образовывали коалицию. Перед вступлением в LZP из «Единства» вышли два депутата думы - Индулис Трапиньш и Арвид Акманис.

Как пояснил Трапиньш, на прошлых муниципальных выборах по списку единства в думу были избраны семь человек, двое из которых являлись членами партии. «В начале января я и коллега Арвидс Акманис вышли из этой политической силы», - сказал он. В свою очередь LZP на муниципальных выборах в Икшкилском крае не участвовала.

В данный момент в Икшкилской краевой думе представлены две еще партии - объединение «Жители» и Национальное объединение. Каждую из этих политических сил в думе представляют по два депутата.