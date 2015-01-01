Сейм решил не восстанавливать в Рижской думе ревизионную комиссию

Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений сегодня решила исключить из поправок к закону о самоуправлениях ранее одобренную Сеймом норму, предусматривающую создание ревизионной комиссии в самоуправлениях городов с населением не меньше 100 тыс. человек.

Эту норму парламент концептуально одобрил в ноябре 2015 года.

Она касалась бы только Риги, так как население других городов Латвии меньше 100 тыс. человек

Теперь вопрос об исключении этой нормы из законопроекта предстоит рассмотреть Сейму.