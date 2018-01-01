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Балодис уходит из NSL; фракция прекратит существование

Русский TVNET
Saeimas Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs Ringolds Balodis («No sirds Latvijai») | Фото: Ieva Lūka / LETA

Депутат Сейма Ринголд Балодис принял решение покинуть ряды парламентской фракции от партии «No sirds Latvijai» (NSL), сообщает агенство LETA со ссылкой на заявление политика. По словам Балодиса, он пошел на такой шаг, чтобы подчеркнуть свое критическое отношение к работе главы NSL Ингуны Судрабы в качестве председателя комиссии по расследованию «дела олигархов».

Также отмечается, что вместе с уходом политика NSL утратит статус фракции в Сейме, так как депутатов в каждой фракции должно быть не менее пяти. Это означает, что партия лишится помещений в парламенте, оплачиваемого автомобиля, консультантов, а также денег, которые выделяются на хозяйственные расходы.

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