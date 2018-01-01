Балодис уходит из NSL; фракция прекратит существование

Депутат Сейма Ринголд Балодис принял решение покинуть ряды парламентской фракции от партии «No sirds Latvijai» (NSL), сообщает агенство LETA со ссылкой на заявление политика. По словам Балодиса, он пошел на такой шаг, чтобы подчеркнуть свое критическое отношение к работе главы NSL Ингуны Судрабы в качестве председателя комиссии по расследованию «дела олигархов».

Также отмечается, что вместе с уходом политика NSL утратит статус фракции в Сейме, так как депутатов в каждой фракции должно быть не менее пяти. Это означает, что партия лишится помещений в парламенте, оплачиваемого автомобиля, консультантов, а также денег, которые выделяются на хозяйственные расходы.