Ринкевич призвал Грузию продолжать процесс реформ

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе призвал Грузию продолжать процесс реформ, особенно в сфере юстиции, власти закона, эффективного управления и экономики, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

Обсуждая отношения Грузии с ЕС, Ринкевич положительно оценил состоявшийся в ноябре 2017 года саммит Восточного партнерства и назвал принятый на нем «Документ 2020» основой для дальнейшего практического сотрудничества.

Ринкевич подтвердил, что поддержка Грузии со стороны Латвии остается неизменной.

Стороны назвали 2018 год особенным, так как оба государства отмечают свое столетие. Ринкевич выразил удовлетворение активным межгосударственным диалогом и призвал работать над усилением экономического сотрудничества.