Депутат Инесис Бокис выйдет из фракции «Единства» в Сейме, а председатель фракции Хосам Абу Мери предлагает сделать это также депутату Виктору Валайнису.

Это связано с вчерашним голосованием в Сейме по вопросу об отзыве Ингуны Судрабы (NSL) из парламентской следственной комиссии по «делу о переговорах олигархов», в котором Бокис и Валайнис воздержались. Остальные депутаты фракции «Единства» поддержали отзыв Судрабы из комиссии.

Бокис сообщил агентству ЛЕТА, что после официального выхода из фракции «Единства» он готов будет сотрудничать с фракцией Союза «зеленых» и крестьян. Согласно регламенту Сейма, официально он станет не принадлежащим к фракциям депутатом.

Абу Мери считает, что Валайнис тоже должен выйти из фракции, в противном случае он предложит проголосовать за его исключение.

До сих пор парламентская фракция «Единства» была крупнейшей, в ней было 22 депутата.

Бокис представляет партию «Валмиере и Видземе», Валайнис - Екабпилсскую региональную партию, обе партии сотрудничают с «Единством».