Политолог: Выход депутатов из фракции «Единства» не повлияет на стабильность правительства

Выход депутатов Инесиса Бокиса и Виктора Валайниса из фракции «Единства» не повлияет на стабильность правительства, считает политолог, профессор ЛУ Ояр Скудра.

Он сослался на заявление главы фракции Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Аугуста Бригманиса о том, что фракция СЗК становится второй по величине в Сейме, но не будет претендовать на должности, занимаемые представителями «Единства».

«Это можно интерпретировать как нежелание СЗК пересматривать коалиционный договор. Я думаю, что пересмотр договора означал бы конец правительства Мариса Кучинскиса, и возник бы вопрос, что делать дальше», - сказал Скудра.

Он считает, что решение о выходе депутатов из фракции «Единства» было ожидаемым, и причина этого - раздробленность фракции и низкие рейтинги партии.