Ринкевич: после введения санкций по делу Магнитского от России можно ждать ответных шагов

Латвия, введя санкции против лиц, причастных к делу юриста Сергея Магнитского, может ожидать от России ответных шагов, сказал в интервью газете «Латвияс авизе» министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

По словам Ринкевича, министерство информировало о возможных последствиях этого решения парламентскую комиссию по иностранным делам, которая одобрила введение санкций.

Министр отметил, что парламенту хорошо известно о практике санкций по делу Магнитского в других странах и ответных шагах России. «Во внешней политике часто встает вопрос - где граница между ценностями и прагматичным подходом. Мы обсудили возможные последствия. Конечно, мы можем предположить, что Россия предпримет ответные шаги, установив санкции на латвийские товары или включив конкретных латвийских чиновников и журналистов в черный список», - сказал Ринкевич.

Сейм на прошлой неделе из-за возражений ряда депутатов еще не принял документ, в котором призывает правительство ввести санкции против лиц, имевших отношение к делу Магнитского. Этот вопрос парламент планирует рассмотреть на этой неделе.