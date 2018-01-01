Шпионские страсти в Даугавпилсе: в здании думы нашли скрытую камеру

В Даугавпилсской думе в начале месяца разворачивались невиданные до сих пор события. Руководство города потрясено возможной слежкой за политиками, а дружественный партии «Согласие» журналист считает, что его обокрали. 5 февраля председатель Даугавпилсской думы Рихард Эйгимс в помещениях думы нашел замаскированную в цветочном горшке камеру видеонаблюдения. Вернуть камеру у полиции попросил местный журналист, однако есть очевидные доказательства того, что за этим событием стоит лидер партии «Согласие» в Даугавпилсе Андрей Элксниньш, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

5 февраля было в Даугавпилсской думе обычным днем. После обеда там собралась рабочая группа, чтобы принять решения по запланированным в мае мероприятиям в честь дня Марты. Инициатор мероприятия - влиятельная в городе предприниматель и владелец телевидения Dautkom Елена Панкевич. Когда собрание закончилось и рабочая группа начала расходиться, люди заметили, что их снимает скрытая камера.

Видеокамера была размещена под пальмой так, чтобы можно было видеть, кто выходит из зала заседаний. Председатель думы Рихард Эйгимс взял камеру из цветочного горшка и унес в свой кабинет.

Эйгимс опросил присутствующих, кому могла принадлежать камера. Ни один не признался. Вскоре в думу прибыла Госполиция. Ее вызвал журналист местного издания «Наш город» Константин Асташонок. Глава самоуправления взял его камеру и не отдает. Эйгимс это отрицает.

«Во-первых, я спросил Асташонка, твоя камера? Он нам ответил, что нет. Это не его камера, она принадлежит Gorod.lv, всего через полчаса он пришел с полицией, написал заявление, что я отобрал, вы понимаете? Отобрал у него эту камеру. Ну что, я могу только сказать, что он врет. Там на видео все есть, где она стоит и где я ее взял», - заявил Эйгимс.

Журналист рассказал, что положил камеру в цветочный горшок, чтобы понаблюдать, как Елена Панкевич встречается с Эйгимсом. Из зала, где заседала рабочая группа, есть два выхода. Сам он сел у одних дверей, а камеру положил у других. Эйгимс камеру конфисковал незаконно, зная, что она принадлежит журналисту.

«Мне ее не отдали, в полицию меня не звали, я вообще не знал, что происходит. Мне не понравилось, что Рихард Эйгимс ее забрал, конфисковал с каким-то обоснованием, не знаю, каким. Но то, что он опубликовал данные с моей личной видеокамеры, я думаю, это ненормально», - отметил Асташонок.

Фрагменты записи с камеры появились на даугавпилсском портале grani.lv. Видно, что с камерой ходит не журналист, а самый видимый представитель «Согласия» в Даугавпилсе Андрей Элксниньш.

«Элксниньша я встретил. Сидел в коридоре. Он спросил, что я здесь делаю, я ответил, что жду, пока выйдет Панкевич. Он взял камеру, чтобы посмотреть, что за модель. О, гопро. Я сказал - да. Это все. Такого, что помог установить, не было», - отметил Асташонок.

Однако снятое камерой говорит об обратном. На нескольких кадрах видно, что Элксниньш работает с устройством. Возможно, он пытался подключить камеру к телефону, чтобы ее можно было контролировать на расстоянии. Первые кадры с участием Элксниньша сняты в автомобиле, а после этого уже в помещениях думы.

Сейчас происходящее расследует Госполиции. Проверка начата после заявления журналиста о краже камеры. С просьбой к полиции проверить обстоятельства произошедшего на этой неделе обратилась и Даугавпилсская дума.