Коалиция договорилась ограничить срок пребывания во главе Банка Латвии

Партии правящей коалиции концептуально поддержали предложение ограничить пребывание на должности Банка Латвии максимально двумя сроками, а также поправки к закону, предусматривающие возможность отозвать главу центрального банка с должности, сказал журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

Сейчас в законе о Банке Латвии не установлены такие ограничения. Коалиция готова выдвинуть такой законопроект, но Минфин первоначально обсудит предложение с Европейским центробанком.