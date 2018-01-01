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Коалиция договорилась ограничить срок пребывания во главе Банка Латвии

LETA
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Фото: Ieva Lūka/LETA

Партии правящей коалиции концептуально поддержали предложение ограничить пребывание на должности Банка Латвии максимально двумя сроками, а также поправки к закону, предусматривающие возможность отозвать главу центрального банка с должности, сказал журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

Сейчас в законе о Банке Латвии не установлены такие ограничения. Коалиция готова выдвинуть такой законопроект, но Минфин первоначально обсудит предложение с Европейским центробанком.

Также в законе нужно предусмотреть возможность приостановить полномочия президента Банка Латвии на время уголовного процесса.

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