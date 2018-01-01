Требуют отставки министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы

В последние дни из-за, возможно, коррупционного управления финансовым сектором Латвия пережила разрушительное падение международной репутации, подчеркнул он.

«Министр финансов не сумела предотвратить решение Министерства финансов США, уничтожающее для репутации финансового сектора Латвии и унизительное для латвийского правительства», - заявил Борданс.

НКП также считает браком налоговую реформу, и с учетом вышеизложенного требует отставки Рейзниеце-Озолы.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для АО «ABLV Bank» ограничения на платежи, запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.

ЕЦБ указывает, что это решение необходимо, чтобы дать «ABLV Bank» достаточное время на осуществление мер по стабилизации сложившейся ситуации.

В «ABLV Bank» работает группа уполномоченных КРФК, обеспечивающая необходимый надзор и обмен информацией. Ограничения будут в силе до следующего распоряжения КРФК.