Римшевич в эксклюзивном интервью о банковском заговоре, Камчатке и угрозе жизни

«Даже если это настоящая фотография, я не разговаривал с этим человеком, ни о чем кроме, возможно, как о рыбе и медведях», - так о снимке, который на днях появился и стал популярным в латвийских и зарубежных СМИ, высказался президент Банка Латвии Илмар Римшевич в интервью порталу TVNET.

На фотографии, датированной 2010 годом, Римшевич сидит в компании охотников и рыболовов в охотничьем домике на Камчатке. Рядом с банкиром замечен Дмитрий Пильщиков - тогдашний руководитель российского предприятия по производству оружия «Институт исследования информационных технологий».

Фотография, имеющаяся в распоряжении “Associated Press”. Датирована 22 августом 2010 года. На фото видны люди, в том числе Илмар Римшевич и тогдашний руководитель российского предприятия по производству оружия "Институт исследования информационных технологий" Дмитрий Плищиков (третий слева). FOTO: Foto: AP/Scanpix

Уже после того, как TVNET взял интервью у Римшевича, Министерство обороны Латвии выступило с заявлением, что публикация фото с Римшевичем связана с внешней информационной атакой на Латвию.

Минобороны обращает внимание на то, что эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии.

Проведенный Минобороны анализ свидетельствует, что источником операции стала запись журналиста агентства АР Карло Пиовано в соцсети твиттер 19 февраля в 19.05 с отсылкой на сайт «AP News» и фотографией, на которой запечатлен Римшевич в компаниии несколько человек. Проверка фотографии в базе данных международного фотоагентства «Scanpix» показала, что эта фотография помещена там третьей стороной вчера, а не в 2010 году.

Далее эта новость и фотография были распространены интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали, включая «India Everyday», «Idaho Press», «The North Platte Telegraph», «Conservative Angle», «The Fresno Bee», «Last Minute Christmas». На некоторых из них эта конкретная статья - единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период.

Ранее агентство AP сообщало, что редакторы проверили упомянутую фотографию и убедились, что это не фотомонтаж.

Более подробно смотрите в нашем эксклюзивном интервью с Илмаром Римшевичем.