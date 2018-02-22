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Ринкевич запретил въезд 49 персонам из «списка Магнитского»

LETA
Эдгар Ринкевич | Фото: Ieva Čīka / LETA

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич запретил въезд в страну 49 иностранным лицам по так называемому делу Магнитского. Об этом министр написал в своем Twitter.

Запрет Ринкевич объясняет тем, что 8 февраля Сейм призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу юриста Сергея Магнитского.



В своем законопроекте Сейм осудил Россию, недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Проект был разработан комиссией Сейма по иностранных делам. По мнению Сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

Юрист Сергей Магнитский был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер в следственном изоляторе спустя 358 дней. Считается, что Магнитскому не было обеспечена должная медицинская помощь.

На западе смерть Магнитского вызвала широкий резонанс, который и породил так называемый «список Магнитского». Следом за США, Канада выпустила аналогичный «закон Магнитского». Совсем недавно Литва опубликовала свой список. А теперь и Латвия.

«Список Магнитского» впервые приняли США в 2012 году. В этот список входят, по мнению его составителей, люди, которые ответственны за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, рассказавшего о махинациях чиновников.

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