Ринкевич запретил въезд 49 персонам из «списка Магнитского»

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич запретил въезд в страну 49 иностранным лицам по так называемому делу Магнитского. Об этом министр написал в своем Twitter.

Запрет Ринкевич объясняет тем, что 8 февраля Сейм призвал правительство ввести санкции против лиц, причастных к делу юриста Сергея Магнитского.

Izpildot Saeimas 2018.gada 8.februāra lēmumu “Par aicinājumu noteikt sankcijas Sergeja Magņitska lietā iesaistītajām personām”, kā arī ministru prezidenta 22.februāra rezolūciju un pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu noteicis ieceļošanas liegumu 49 personām— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 22, 2018

В своем законопроекте Сейм осудил Россию, недостаточно расследовавшую обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.Проект был разработан комиссией Сейма по иностранных делам. По мнению Сейма, в список нежелательных для Латвии лиц нужно включить причастных к делу Магнитского иностранцев, запретив им въезд в Латвию.

Юрист Сергей Магнитский был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер в следственном изоляторе спустя 358 дней. Считается, что Магнитскому не было обеспечена должная медицинская помощь.

На западе смерть Магнитского вызвала широкий резонанс, который и породил так называемый «список Магнитского». Следом за США, Канада выпустила аналогичный «закон Магнитского». Совсем недавно Литва опубликовала свой список. А теперь и Латвия.

«Список Магнитского» впервые приняли США в 2012 году. В этот список входят, по мнению его составителей, люди, которые ответственны за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, рассказавшего о махинациях чиновников.