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Выборы в России: маленькие хитрости на избирательных участках

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
Иллюстративное фото. На избирательном участке | Фото: Виталий Тимкив, Спутник/ Scanpix

К предстоящим 18 марта выборам президента РФ россияне относятся очень по-разному. Одни «за» В.В. Путина, другие требуют равных условий для всех кандидатов и выступают за сменяемость власти. Многие говорят: «Какой смысл голосовать, если без меня прекрасно обойдутся?..» Мол, какой заказан избиркомам результат - такой и «нарисуют». Московский собеседник TVNET тоже считает, что слово «ВЫБОРЫ» сегодня в России надо писать в кавычках... Но сам в выборах активно участвует и знает кое-какие технологии изнутри.

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Почему слово «ВЫБОРЫ» пишем в кавычках?
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Способы мухлежки при подсчете голосов
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«Председатель, мы вас не выпустим!..»
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«Ищу наблюдателей на выборы!»
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