Выборы в России: маленькие хитрости на избирательных участках

К предстоящим 18 марта выборам президента РФ россияне относятся очень по-разному. Одни «за» В.В. Путина, другие требуют равных условий для всех кандидатов и выступают за сменяемость власти. Многие говорят: «Какой смысл голосовать, если без меня прекрасно обойдутся?..» Мол, какой заказан избиркомам результат - такой и «нарисуют». Московский собеседник TVNET тоже считает, что слово «ВЫБОРЫ» сегодня в России надо писать в кавычках... Но сам в выборах активно участвует и знает кое-какие технологии изнутри.