В Рижской думе предложили ограничить возможности депутатов задавать вопросы

Депутаты правящей в Рижской думе коалиции Вячеслав Степаненко (ЧСР) и Анна Владова («Согласие») предложили изменить положение о самоуправлении, включив в него норму, ограничивающую возможности депутатов задавать вопросы на заседаниях думы.

Коалиционные депутаты предлагают установить, чтобы на заседаниях думы депутаты имели право задавать докладчикам не больше трех вопросов каждый, а во время рассмотрения одного вопроса просить объявить только один перерыв. Сейчас просить объявить перерыв во время рассмотрения одного вопроса может каждая думская фракция, а количество задаваемых вопросов не ограничено, чем зачастую пользуется думская оппозиция.

Депутаты Рижской думы сегодня обсуждают эти предложения уже дольше часа. Оппозиционные депутаты не скрывают своего возмущения, критикуют их и призывают отозвать.