Четверг, 1 марта
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БЗС лишило Судрабу допуска к гостайне

LETA
Ингуна Судраба | Фото: Evija Trifanova / LETA

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) отказало в допуске к государственной тайне председателю парламентской комиссии по расследованию «дела олигархов» Ингуне Судрабе (NSL).

Прокуратура рассмотрела жалобу Судрабы на решение БЗС и в конце февраля направила ей ответ, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука, не конкретизировав, каково было решение генерального прокурора Эрика Калнмейерса.

Сама Судраба, возглавляемая которой комиссия закончила работу в январе, не дала ясного ответа по содержанию решения генерального прокурора. «Все в процессе», - сказала она.

«Если нет должности, нет и доступа, он не нужен», - заявил директор БЗС Янис Майзитис,

добавив, что конкретнее комментировать данный вопрос он не готов.

По вопросу о допуске к гостайне решение генерального прокурора является окончательным и обжалованию не подлежит.

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