ЛОР потребует отставки министра экономики

Парламентская фракция Латвийского объединения регионов (ЛОР) после встречи с министром экономики Арвилом Ашераденсом, ознакомившись с его решениями по уменьшению платежей за электричество, решила требовать отставки министра.

Сегодня соответствующий запрос был подан в президиум Сейма.

Предложения, с которыми ознакомил Ашераденс, фактически состоят в том, чтобы перенести бремя платежей с крупных потребителей электроэнергии на всех остальных, то есть на малые и средние предприятия и на жителей, заявили представители ЛОР.

То, что предлагает министр, частично решает проблемы крестьян, но не относится к предпринимателям и домашним хозяйствам, считает партия.

«У нас скорее сложилось впечатление, что министр не способен контролировать ситуацию и решить вопрос до 1 марта, как потребовали мы. Вся ответственность перекладывается на потребителей электроэнергии, им рекомендовано решать вопрос собственными силами, подключая и отключая мощности», - заявила председатель парламентской фракции ЛОР Неллия Клейнберга.

Как сообщалось, вопрос об отставке Ашераденса возник в связи с увеличением счетов на электроэнергию из-за компонента обязательной закупки (КОЗ). Затем Министерство экономики предложило пути решения этой проблемы.