Ринкевич встретится в Вашингтоне с госсеком США Тиллерсоном

С 4 по 7 марта министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич примет участие в совместном визите глав МИД Балтии в США, чтобы подготовить запланированный на 3 апреля саммит президентов стран Балтии и США.

5 марта в Вашингтоне состоится встреча Ринкевича, министров иностранных дел Эстонии Свена Миксера и Литвы Линаса Линкявичюса с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Министры и госсекретарь обсудят подготовку саммита президентов стран Балтии и США, стратегическое партнёрство балтийских государств и США в сферах безопасности и обороны, обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной безопасности.

В ходе визита у Ринкевича и его коллег из Литвы и Эстонии предусмотрены встречи с председателями палаты представителей Конгресса США и комитета Сената по иностранным делам, экспертами исследовательских центров, запланированы интервью средствам массовой информации, а также участие в конференции Американо-израильского комитета по общественным связям.

Как сообщалось, 22 февраля в Риге заместитель госсекретаря США Джон Салливан официально объявил о встрече президентов стран Балтии и президента США Дональда Трампа 3 апреля в Вашингтоне. Во время саммита будет торжественно отмечен столетний юбилей основания балтийских государств, а также подтверждена приверженность стратегическому партнерству Латвии, Литвы и Эстонии и Соединенных Штатов. В рамках саммита в Вашингтоне также состоится бизнес-форум стран Балтии и США, который организует Торгово-промышленная палата США.