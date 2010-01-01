Кандидатом Новой консервативной партии на пост премьера будет Янис Борданс

Кандидатом Новой консервативной партии (НКП) на пост премьер-министра на предстоящих осенью выборах Сейма 13-го созыва будет лидер партии, депутат Рижской думы Янис Борданс.

Кандидатура Борданса в премьеры была выдвинута сегодня на совещании НКП.

По информации на сайте НКП, Борданс многие годы практиковал как присяжный адвокат, в 1991 году участвовал в процессе основания прокуратуры Латвийской Республики.

В 1994-1995 гг. работал в Сейме 5-го созыва как депутат с «мягким» мандатом, в 2010 году был парламентским секретарем тогдашнего премьера Валдиса Домбровскиса, затем стал министром юстиции.

После этого Борданс основал партию, довольно успешно стартовавшую на муниципальных выборах в 2017 году.