Ринкевич подтвердил в США поддержку стран Балтии коалиции по борьбе с терроризмом

Страны Балтии поддерживают международную коалицию по борьбе с терроризмом, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич во время визита в Вашингтон.

Как сообщили в МИД, в понедельник министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии встретились в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, чтобы обсудить подготовку к саммиту США и стран Балтии, который состоится весной в Вашингтоне. Также обсуждалось сотрудничество балтийских стран и США в области безопасности.

Говоря о деятельности международной антитеррористической коалиции, Ринкевич выразил ей поддержку стран Балтии.

«Коалиция должна продолжать координацию международных мер по борьбе со сторонниками ИГИЛ. […] Мы считаем, что у коалиции имеется хороший координационный механизм, чтобы отвечать на новые виды угроз. Поэтому необходимо продолжать эффективно адаптироваться к изменениям террористических угроз, используя новые стратегии и укрепляя сотрудничество», - сказал Ринкевич.

Во время встречи обсуждались также вопросы энергетической безопасности. «Благодаря реализованным рыночным реформам и инфраструктурным проектам, в том числе при поддержке ЕС, у стран Балтии появилась возможность диверсифицировать источники поставок.

Получены первые поставки сжиженного газа от американских компаний, и цена газа приближается к западноевропейской»,

- сказал Ринкевич.

Кроме того, министр отметил единую позицию стран Балтии по проекту «Nord Stream 2», который имеет четкие геополитические цели, а именно, усиление зависимости от одного поставщика, что не соответствует принципам ЕС - энергетической безопасности, диверсификации поставок и стимулированию конкуренции.

Стороны обсудили также подготовку к саммиту США и стран Балтии, который пройдет в апреле в Вашингтоне. Планируется, что саммит откроет президент США Дональд Трамп вместе с президентами Латвии, Эстонии и Литвы.