«Единство» поддержит предвыборную агитацию только на латышском языке

«Единство» поддержит предложенные национальным объединением «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) поправки о том, что предвыборная агитация в Латвии разрешена только на латышском языке, а у Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) будет свободное голосование.

Также в другом законе ВЛ-ТБ/ДННЛ предлагает установить, что работодателю запрещено требовать знания конкретного иностранного языка, если использование этого языка не входит в рабочие обязанности.

«Единство» поддержит передачу этих поправок в комиссии, но в них нужно внести некоторые изменения, сообщил председатель фракции «Единства» Хосам Абу Мери.

Глава фракции СЗК Аугуст Бригманис сообщил, что сам будет голосовать за эти поправки, но в СЗК есть и депутаты, которые считают их откровенным предвыборным популизмом.

ВЛ-ТБ/ДННЛ предлагает также дополнить Кодекс административных нарушений нормой о том, что за неиспользование госязыка в предвыборной агитации полагается штраф.