Подготовка к встрече президентов стран Балтии с Трампом идет полным ходом

Министры иностранных дел стран Балтии на днях побывали в Вашингтоне, и их поездку можно считать подготовительным визитом к большому дню - встрече руководителей Литвы, Латвии и Эстонии с президентом США Дональдом Трампом.

Она состоится в столице США 3 апреля, ожидается также бизнес-форум, пишет Diena.

Пройдет встреча под знаком столетия стран, как и другие предусмотренные в этом году встречи на высшем уровне, в том числе визит папы римского в страны Балтии в сентябре. Ответного визита президента США в балтийский регион в ближайшее время не ожидается. В последний раз встреча на таком уровне состоялась пять лет назад при президенте Бараке Обаме.

В январе этого года исполнилось двадцать лет с момента подписания хартии США и Балтии - одного из важнейших документов о сотрудничестве, который открыл Латвии, Литве и Эстонии путь в НАТО и ЕС. Не исключено, что на встрече 3 апреля будет принят новый документ, который определит принципы взаимоотношений Балтии и Америки на следующий период.