Урбанович: Правительство не способно сказать «стоп» предвыборным инициативам

Премьер-министр Марис Кучинскис не способен сказать «стоп» всевозможным предложениям, которые вносятся из-за близости выборов, считает председатель оппозиционной фракции «Согласия» Янис Урбанович.

По мнению политика, некоторые предложения, поданные в Сейм, провокационные и связаны с близостью выборов - например, инициатива о переходе образования в средней школе на государственный язык, предложение разрешить предвыборную агитацию только на латышском языке, объявить 16 марта официальным днем памяти воинов.

Урбанович считает, что это провокационные предвыборные идеи, которые национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) выдвигает против конкретной части общества, а Союз «зеленых» и крестьян и «Единство», голосуют «за», потому что в «предвыборный год проще соглашаться».

Урбанович критикует Кучинскиса и правительство за то, что они не способны сказать «стоп» подобным инициативам.