Сейм одобрил предложение об ограничении срока полномочий президента Банка Латвии

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма договорилась подать альтернативный законопроект, предусматривающий, что президент Банка Латвии может занимать должность не более двух сроков подряд, но отклонила идею о расширении возможностей освободить от должности президента Банка Латвии.

Комиссия отклонила предложения фракции «Единства» к закону о Банке Латвии, предусматривающие возможность приостановить полномочия, если президент Банка Латвии, его заместитель или член совета являются подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном процессе.

Отклоненный законопроект предусматривал также условия, которым должен соответствовать руководитель центрального банка, и возможность проводить в Сейме голосование о смещении с должности из-за несоответствия этим условиям.

Законопроект «Единства» предусматривал сократить срок полномочий президента Банка Латвии с шести до пяти лет.

В настоящее время закон о Банке Латвии предусматривает, что Сейм может освободить от должности президента Банка Латвии только по его личному заявлению, за тяжелые нарушения в понимании устава Европейского центрального банка или после того, как вступил в силу обвинительный приговор.

Как сообщалось, Сейм призвал подозреваемого во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича уйти с должности. Сам он расценивает этот призыв как политическое давление и уходить в отставку не планирует.