Сколько зарабатывают и на чем ездят депутаты в Латвии?

Должностные лица Латвии начали подавать в Службу Госдоходов (СГД) декларации о доходах. Русский TVNET заглянул в первые опубликованные декларации должностных лиц государства.

Борис Цилевич, декларировавший должность и в правлении «Согласия», в прошлом году заработал 41 977 евро. Зарплата в Сейме составила 36 155 евро, гонорар от European Centre for Minority Issues 350 евро, а от Equal Rights Trust 5000 евро.

Пособие от VSAA составило 461 евро. В банке SEB политик задекларировал накопления в размере 1300 евро и 25 070 евро.

Также Цилевичу принадлежит Mazda 2007 года и квартира в Риге.

Депутат Сейма Айнар Межулис из СЗК декларировал доход в размере 51 300 евро, из них зарплата в Сейме составила 39 200 евро.

Также Межулис получил зарплату от Объединения самоуправлений пригородов Риги - 12 100 евро. У политика есть машина марки Audi Q5 2009 года и земля в Смилтенской волости.

В свою очередь депутат Сейма от Национального объединения Карлис Креслиньш в своей декларации отметил доход в размере 63 352 евро. За работу в Сейме политик получил 41 313 евро, а зарплата в Латвийской морской академии составила 3318 евро.

Пенсия от VSAA составила 16 198 евро. Креслиньш отметил, что в его пользовании находится квартира в Риге, а также владение в Аннской волости.

Декларации других должностынх лиц пока не опубликованы.

Напомним, что декларации можно подавать с 15 февраля по 1 апреля. Если должностное лицо не сдает декларацию вовремя или указывает некорректные сведения, оно может быть оштрафовано в размере 350 евро.