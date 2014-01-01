Что Ушаков тебе не рассказывает

На популярность Рижского мэра за три года израсходовано, по меньшей мере, 8 миллионов евро из кошелька рижан. Подкупая СМИ, нанимая молодежь из партии «Согласие», финансируя «штатных пикетчиков» и разворачивая деятельность в социальных сетях – так тратились средства. Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica провел расследование.

В августе прошлого года заседание Рижской думы (РД) началось немного непривычно. У дверей зала заседаний несколько «активных молодых людей» пикетировали против «вора Бондарса».

Всплыла информация о решении суда, что самый популярный оппозиционный политик – и главный конкурент Ушакова на кресло мэра – тоже несет ответственность за банкротство принадлежащего российскому миллионеру банка Krājbanka. Этим банком Мартиньш Бондарс руководил, прежде чем пойти в политику.

«Не считаю нормальным, что свою кандидатуру на пост мэра выдвинул человек, который обокрал нашу страну, в том числе Рижскую думу», – в сюжете Первого Балтийского канала (ПБК) говорит молодaя девушка Эмилия. Плакаты у нее и трех остальных участниц пикета изготовлены настолько профессионально, что не похожи на сделанные дома в спонтанном гражданском порыве. Они дискредитирует не только Бондарса, но и бросают тень сомнения на честность остальных лидеров оппозиции.

Ушаков сюжет разместил и в своем аккаунте на Youtube, и на своем профиле в Facebook (FB). 218 000 подписчиков делают его не только королем соцсетей среди латвийских политиков, но позволяют быть в одной лиге с латвийской баскетбольной звездой Кристапом Порзиньгисом.

Через пару месяцев проходит еще один пикет, где «активные рижане» опять протестуют против Бондарса и второго лидера оппозиции Юриса Пуце, которые не хотят закрывать в Риге игровые залы. Пикет опять снимает ПБК, он опять попадает на аккаунты мэра в социальных сетях. Заявку на пикет подала общественная организация «За спортивное общество».

Депутаты РД от Согласия пожимают руки пикетчикам, которые протестуют против возражений оппозиционных депутатов планам по закрытию игровых залов в Риге. Заявку на пикет подала организация, получающая деньги от Рижской Думы. Пикетируют молодые люди – активисты Согласия Эмилия Менделсоне, Габия Сандлере и Анатолий Ермолин. FOTO: FB депутата РД Алексея Росликова; ПБК

Что Ушаков не рассказывает своим подписчикам?

Во-первых, часть пикетирующих – молодежь партии «Согласие».

Двое из четырех участниц первого пикета, Эмилия Менделсоне и Габия Сандлере, активистки молодежной организации «Согласия» — restart.lv. В телефонном разговоре Эмилия сначала спрашивает, где узнали ее номер, а затем не может вспомнить, от кого именно restart.lv узнала о пикете. Участвовала, так как использовала «свое гражданское право высказать позицию».

Во втором пикете активное участие принимал Анатолий Ермолин, который перед выборами агитировал по рижским дворам голосовать за «Согласие». Он также проходил практику на ПБК и в дружественной Кремлю газете «Вести». Телефон Ермолина был отключен, а после приглашения в друзья — доступ к профилю FB заблокирован.

Во-вторых, из всех СМИ национального масштаба сюжеты о возмущенных рижанах можно найти только на ПБК. До начала карьеры политика Ушаков был главным редактором новостей на ПБК, в общественном пространстве доступны свидетельства о его, уже как политика, влиянии на содержание сюжетов, а думские предприятия регулярно покупают значительные объемы рекламного времени на этом телеканале.

Но на аккаунтах Ушакова в социальных сетях можно найти и другие высмеивающие оппозиционных политиков видео с заседаний думы. Обобщенная Re:Baltica информация позволяет сделать вывод, что для их создания использованы ресурсы, связанные с самоуправлением, а значит — ресурсы всех рижан.

На заседании думы 12-го сентября оппозиция начала расспрашивать двух операторов, которые находились в зале и демонстративно снимали Пуце и Бондарса. На вопрос, какие СМИ они представляют, младший оператор показал выданную РД аккредитацию, а старший вышел из зала. Когда депутаты Юта Стрике и Вилнис Кирсис (НКП и «Единство») после совета Ушакова выяснять это в Отделе общественных отношений РД отправились туда, один из операторов находился в помещении отдела, но отказался назвать свое имя. (Сделать это после официального запроса отказалась и РД, тянув с ответом месяц и обосновав отказ защитой личных данных).

Re:Baltica выяснила, что это был бывший оператор — контрактник TV5 и LNT Игорь Никитенко. Он сначала признался, что снимал заседание, потому что «знакомые из Думы попросили». Когда Re:Baltica попросила уточнить имя знакомого, Никитенко попросил перезвонить и больше не поднимал трубку.

Вторым снимавшим заседание (с аккредитацией РД) был активист другой молодежной организации «Согласия» — young.lv – Владислав Чернов. Он с 2018-го года является официальным сотрудником портала самоуправления riga.lv. Тогда являлся «внештатником» этой организации. Чернов был одним из двух операторов, снимавших Ушакова на открытии стадиона в Плявниеках 1-го сентября, и его дрон упал неподалеку от детей (за это его оштрафовала Администрация гражданской авиации).

На профиле сотрудника riga.lv, активиста young.lv Владислава Чернова можно найти фото, на котором он в 2014-ом году ест мороженное в кабинете мэра Риги Нила Ушакова. Сам Чернов «за кадром». На фото – нынешняя главный редактор riga.lv Анита Покровская. FOTO: FB Влада Чернова, Скиншот, Пользователь Twitter @SandisRiekstins

Оппозиции казалось, что на заседании 12-го сентября работу обоих операторов координировал Станислав Кокшаров – еще один бывший сотрудник TV5, который нашел работу в Отделе общественных отношений РД. Кокшаров Re:Baltica это отрицал, это якобы не его обязанность.

В третьих, подавшая заявку на пикет общественная организация «За спортивное общество» финансируется думой, и ее члены иногда обеспечивают порядок – и изображают демонстрантов – на других мероприятиях «Согласия». Это «крышевая» организация, объединяющая несколько рижских спортивных клубов, которую учредил бывший депутат думы от «Согласия», нынешний депутат Сейма Андрис Морозов (он также и председатель правления restart.lv). В 2016-ом году самоуправление выделило организации 18 794 евро на проведение спортивных мероприятий.

Все упомянутые факты демонстрируют созданный Ушаковым механизм для контроля над информацией и своим имиджем, который рижанам за три года стоил, по меньшей мере, 8 миллионов евро.

FOTO: Графика: Лоте Лармане

Как работает схема

Она состоит из трех больших блоков. Первый – щедрые рекламные договора с коммерческими СМИ на распространение «Рижских новостей». Второй – сеть активистов лояльных общественных организаций, готовых выйти на улицы, когда необходима публичная поддержка. Третий – впечатляющая сеть социальных медиа, с помощью которой можно формировать общественное мнение и критиковать оппозицию.

Цель стратегии – создать образ Ушакова как успешного и доступного жителям мэра. Но это иллюзия. В действительности это одностороннее общение, так как Ушаков выбирает, на какие вопросы отвечать, и успешно избегает встречных вопросов. На его FB профиле не увидеть оправданий за регулярные проблемы Rīgas satiksme или плохо отремонтированные улицы столицы, но можно следить за сменой времен года на Ратушной площади.

«Если ты контролируешь вопросы, ты контролируешь и ответы», – поясняет Re:Baltica один из ведущих консультантов по общественным отношениям в Эстонии Оттс Луми, который работал в политических кампаниях.

Миллионы есть, ясности нет

Портал riga.lv расположен рядом с Рижской думой. Его пять лет назад учредило самоуправление для издания газеты. Газету портал уже давно не издает, но вырос до редакции в 16 человек (еще 18 работают как «внештатники»). Когда Re:Baltica отправляется туда в рабочий день, редакция закрыта (позже нам объясняют, что иногда они просто запирают двери). В ноябре прошлого года увидеть журналистов riga.lv не удалось и TV3, что заставило назвать его конторой призраков.

Каждый день riga.lv производит якобы важные для рижан новости (несколько заголовков за один февральский день – Как выбрать квашеную капусту на Рижском Центральном рынке? Самые необычные имена, данные детям в Риге. Отец отводит дочку в парк, чтобы «втихаря» пить пиво. Спал на столе и вешался на шею клиентам гостиницы – в центре задержан гражданин Эстонии.).

За эти новости платят рижане. По сравнению со скромным бюджетом в 322 000 евро в первый год работы, в 2017 –- году выборов – финансирование riga.lv выросло в девять раз, по меньшей мере до 3 миллионов евро (в этом году хотели выделить больше, чтобы должным образом освещать Праздник песни). Это почти столько же, сколько у самого большого новостного портала в Латвии Delfi.

Из скупого ответа РД следует, что перед выборами львиная доля из бюджета — 1,12 миллиона евро — riga.lv ушла на содержание сайта (не считая зарплаты и гонорары) и на эфирное время/рекламу на LNT, TV3, ПБК, Radio SWH, Baltcom Radio, ряде TV программ, «Вести Сегодня» и Delfi.lv. Стоит добавить, что некоторым из этих СМИ дума за размещение рекламы за последние три года заплатила ещё, по меньшей мере, 3,3 миллиона евро.

Статьи о правильном выборе квашеной капусты это менее значимая часть содержания riga.lv. Главный продукт – видеоматериалы высокого качества, которые позволяют привлечь много подписчиков в социальных сетях.

В январе 2018 годa на FB- профиле Ушакова зафиксировано примерно 100 записей. Из них, по крайней мере, 30 – фотографии, взятые из аккаунтов жителей в Instagram. Более 10 – перепост новостей СМИ с комментариями самого Ушакова, в которых он критикует план правительства об образовании только на латышском. Один мем с карикатурой на депутата Кирсиса. И не меньше 25 материалов riga.lv, в том числе, как правильно кататься с горки; что должны знать владельцы собак в Риге; красивые видео из Рижского Зоопарка ночью; видео муниципальной полиции про развлечения британских туристов на рижских крышах, и оплаченные думой видеоролики Delfi – «Маршруты Риги».

Контролирующее партийные финансы бюро KNAB не видит использование административного ресурса и денег рижан для создания имиджа руководителя Согласия. Оппозиция год назад обратила внимание бюро на связь между riga.lv и FB профилем мэра, а также на тот факт, что за деньги думы рекламируют частные аккаунты Ушакова. Через год KNAB ответило, что нарушений нет. В материалах не указано, что Ушаков является кандидатом в депутаты, это не предвыборный период, и нет доказательств, будто что-то заплачено.

Кормушка для молодой смены «Согласия»

Работающие в riga.lv персоналии, зарплаты и механизм отбора публично не разглашаются, так как формально это не муниципальная структура, хотя ее финансирует только Дума. В правление учреждения кроме представителя Департамента финансов РД входит также сподвижница Ушакова, депутат «Согласия» Регина Лочмеле -Лунёва и советник Андриса Америкса Гиртс Дрипе. Кто представляет учредителя, в интересах которого действует учреждение? Председатель думы Ушаков.

Лочмеле -Лунёва на телефонные звонки не отвечала и на посланное Re:Baltica СМС сообщение не ответила. Когда до нее удалось дозвониться с другого номера, она отказалась говорить, так как, по ее словам, ждала звонок из банка, и весь февраль она будет очень занята.

Исследование Re:Baltica свидетельствует, что «информативный портал самоуправления» стал местом, где можно вознаградить молодых прилежных активистов «Согласия».

Главный редактор портала Анита Покровская является нынешней руководительницей young.lv — организации «Согласия» (одна из создательниц – вторая жена Ушакова Елена – после развода уехала из Латвии. В правлении состоял и сам мэр).

Young.lv (ранее «Нам по пути») преподает основы журналистики, общественных отношений, публичных выступлений, написания сценариев фильмов. Организация активно участвует в проведении мероприятий 9-го мая у памятника Победы. Издавала также и газету для молодежи.

Покровская сначала согласилась на интервью, затем начала избегать контактов и в итоге пожелала ответить только письменно. Помощница Покровской в riga.lv Данута Дембовская раньше была консультантом парламентской фракции партии «Центр Согласия» (именно руководимому ею Комитету юмора дума выделила 43 000 евро).

Раньше в young.lv работал журналист и переводчик riga.lv Наурис Лукшевицс. Он в организацию попал по совету лидера Ghetto Games Раймондса Элбакяна. Лукшевицс помогал young.lv переводить тексты. Затем послал CV в riga.lv и был принят на работу.

Передача за передачей

Дизайнер riga.lv — еще одна активистка young.lv Аня Васильева. Вместе с Покровской она в свое время делала остроумную передачу в интернете BabDrive («женщины говорят о машинах»), а с 2015-го года вела передачу «Как- то так». В ней высмеивались все партии Сейма, кроме «Согласия».

Перед последними муниципальными выборами «Как-то так» сделал спецвыпуск о кандидатах в мэры Риги. В нем представительница Национального объединения Байба Брока сравнивается с «уксусной эссенцией для русских», которым она хочет «еще больше перекрыть кислород». Бондарс – Кен, друг куклы Барби, а Кирсис из «Единства» — маленький братик бывшей руководительницы партии Солвиты Аболтини. Единственные хорошие – нынешний дуэт руководителей Риги Нил Ушаков и Андрис Америкс, потому что у них «есть яйца».

На своем FB профиле Ушаков опубликовал почти 70 передач «Как-то так», свидетельствуют данные Re:Baltica.

Автор «Как-то так» — Алекс Алехин, который работал во многих русскоязычных изданиях Латвии, и сейчас является заместителем главного редактора press.lv — портала сына депутата Думы от «Согласия» Андрея Козлова. Он рассказывал Re:Baltica, что передачу делал на свои деньги, и с мэром Риги она якобы никак не связана. В интервью журналу Freecity он назвал Ушакова таким же хорошим мэром как легендарный Джон Армистед, «и скажем честно, если мы всех ругаем, то кого-то надо и хвалить».

Незадолго до муниципальных выборов основная активность «Как-то» так иссякла.

Правда, Васильевой там в последние месяцы уже не было – с февраля у нее уже было другое FB шоу Rīga Online («юмористическая и веселая передача о самых масштабных мероприятиях, которые проходили в Риге»). Латышскую версию ведет другая активистка young.lv Наталия Мисиня.

Аня Васильева сначала вела передачу Как- то так, которая высмеивала руководящие партии. Затем – передачу о событиях в Риге, которая затем была размещена и на youtube Ушакова. Теперь работает в riga.lv. Наталия Мисиня активно работает в young.lv, перед выборами вела другую также попавшую на youtube Ушакова передачу о Риге. Сама она утверждает, что Ушаков к передаче не имеет никакого отношения. FOTO: аккаунт Н.Ушакова на youtube; FB профиль: Как-то так

Обе передачи появились на аккаунте Ушакова на Youtube одновременно с личной передачей главы города «Прямой вопрос Нилу Ушакову», а прекратили существование незадолго до выборов.

Васильева на просьбу Re:Baltica дать свой комментарий не отозвалась. На разговор согласилась Мисиня, которая организует мероприятия young.lv. В них, по ее словам, нет политики, а «все очень мило и приятно».

Ушакова она, как сама говорит, видела один раз в жизни на лекции в университете, а о том, что ее передача попала на аккаунт мэра на Youtube, Наталия якобы ничего не знает. Передачу сделала с друзьями и просто послала странице Riga Online на FB. Там кто-то неизвестный взял и опубликовал. Через некоторое время якобы друзья рассказали, что передача выложена и на аккаунте Ушакова. (На отправленные Re:Baltica вопросы к Riga Online никто не ответил).

Все это, по словам Наталии, она делала бесплатно. Когда Re:Baltica поинтересовалась, откуда у студентки деньги, чтобы обещать 40 евро за лучшее зрительское видео, та не ответила. Возможно, уже увлеклась новой идеей RigaDoors100 — подборкой самых красивых дверей в Риге.

Привет, тролли!

«Добрый вечер! Лето закончилось, и мы начинаем новый сезон с возможностью задать прямые вопросы прямо мне», – Ушаков обращается к рижанам в своей передаче на Youtube. Помещение обставлено как новостная студия, на фоне – панорама Риги, и мэр Риги отвечает на вопросы жителей города. Или притворяется, что отвечает. Re:Baltica проанализировала 14 передач, и в них почти треть задающих вопросы не существует или связана с «Согласием».

Троллей слишком много, чтобы Ушаков мог утверждать, что о них ничего не знает. Из почти 300 задававших вопросы рижан 25 – фейки, 39 – невозможно найти, 18 связаны с «Согласием» и задают комплиментарные вопросы.

Например, в апреле некий «рижанин» Олег Бозхенов спрашивает о предвыборном обещании «Согласия» открыть муниципальные аптеки. Профиль Олега на FB создан за десять дней до передачи. В нем он указывает, что работает в Юрмальском ресторане Laivas. Re:Baltica выяснила, что Олег там не работает и никогда не работал. По поиску в интернете видно, что «рижанин» Олег, также и Олег Иванов из Киева, Дмитрий Чесноков из Донского и Сергей из Усть-Кинельского в России.

Превращения Олега. Один и не существующих рижан, который задает вопросы Ушакову. FOTO: FB, VK, Mamba, Прямой вопрос Нилу Ушакову

Месяцем позже некая Мая Ковалева спрашивает у Ушакова: что делать, если ее в день выборов не будет в Риге. На FB профиле Майи только одна запись в 2015-ом году и ни одной фотографии. Фото ее профиля использовано как иллюстрация к одной зарубежной статье с названием «Могу получить оргазм одна, стоит ли мне бросить моего друга?»

«У него есть конкретная информация, которую он хочет донести до людей, поэтому необходимы тролли, которые задают правильные вопросы», – объясняет эстонский эксперт Луми. В свою очередь большое число подписчиков важно, так как это доказывает, что данные политик – надежный.

Людей много, информации мало

Во времена Ушакова параллельно производимому riga.lv и активистами «Согласия» комплиментарному содержанию разросся и отдел общественных отношений думы – теперь в нем 11 человек вместо 8. Но это не означает, что журналистам легко доступны элементарные вещи. Например, рабочего календаря мэра в интернете не найти (хотя это норма для премьера и президента).

И в этом отделе «Согласие» находит место для своих. В числе трех новых работник – Лариса, дочь руководительницы фракции «Согласия» Анны Владовой, для которой это первое место работы, но у нее есть соответствующее образование.

Такого нет у другого «нового» работника Виктора Смирнова, который обслуживает аккаунты riga.lv в социальных сетах. Он член правления restart.lv и играет парнишку в снятом Элбакяном предвыборном «документальном фильме» под названием «Поход». (Руководимая Элбакяном организация на проведение разных спортивных мероприятий за последние три года получила от РД почти 700 000 евро).

Виктор Смирнов работает в Рижской думе и размещает информацию портала riga.lv на аккаунтах в социальных сетях. В свободное от работы время активно участвует в мероприятиях Согласия. FOTO: FB, фильм Поход

В фильме Смирнов вместе с другими молодыми людьми сидит у костра, пьет чай и слушает рассказы Ушакова о трудных буднях политика «от мальчишки из Иманты до мэра Риги». Отношение Смирнова к вопросам Re:Baltica поразило откровенной агрессивностью – вместо ответов на аккаунтах в социальных сетях появилась возмущенная запись, что его якобы «загоняют в рамку». На вопрос, почему он замечен на мероприятиях «Согласия», раз он сотрудник всех депутатов РД, Смирнов ответил: «Вы хотите сказать, чтобы работа в самоуправлении аннулировала мои гарантированные 102-ой статей Сатверсме права? (..) Еще раз хочу подчеркнуть, что не буду комментировать, чем занимаюсь в свободное время.»

Сколько стоит?

Ушаков в одной из своих передач на Youtube утверждает, что «ни один евроцент из бюджета Рижской думы никогда не был потрачен, чтобы в какой либо версии рекламировать мои страницы в социальных сетях. Все оплачивается из средств партии «Согласие»».

Когда после нескольких недель молчания «Согласие» тоже не ответило на вопросы о расходах, в середине февраля Re:Baltica решилa пойти в обход.

Встреченные в Сейме сотрудницы фракции «Согласия» сказали, что ничего не знают. Не уведомлен был и руководитель фракции Янис Урбанович: «Я вам честно скажу – не знаю, и меня это не интересует. За денежные вопросы отвечает Ушаков».

В бюро «Согласия» в квартале Спикери Re:Baltica встретила Никиту и двух кошек. Никита тоже не знал, кто обслуживает социальные сети Ушакова. Может быть, секретарша знает, но была она в отпуске.

Во фракции «Согласия» в РД то же самое – в бюро сидят только две сотрудницы и депутаты. Ушаков в отпуске. Неделей позже, пойманный в коридоре Ушаков Re:Baltica отшил текстом: «Спрашивайте у пресс-секретаря партии». У которого именно, Ушаков так и не ответил.