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Бондарс вступил в партию «Для развития Латвии»

LETA
Фото: Evija Trifanova / LETA

Депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс вступил в партию «Для развития Латвии». Об этом политик сообщил сегодня журналистам.

На вопрос о том, будет ли он баллотироваться на выборах Сейма, Бондарс ответил, что вопрос о кандидатах будет решаться после официального создания предвыборного объединения с «Движением «За!«» и партией «Рост». В то же время он такую возможность не исключил.

В Рижскую думу Бондарс был избран от Латвийского объединения регионов/«Для развития Латвии».

Ранее он был членом входящей в ЛОР партии «Альянс регионов», из которой вышел.

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