Выборы президента РФ: на избирательных участках в Риге наблюдается аншлаг

У отдела социального обеспечения при Консульском отделе РФ на ул. Валдемара в Риге выстроилась очередь граждан России, желающих отдать свой голос. На данном участке могут отдать свой голос граждане России, чьи фамилии начинаются на буквы С-Я. В очереди стоят около 200 человек, рядом дежурит экипаж Госполиции.

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В свою очередь около Посольства РФ в Риге выстроилась еще более огромная очередь (возможно из 1000 человек) живущих в Латвии граждан РФ, желающих отдать свой голос за президента России. Здесь могут голосовать граждане с фамилиями, начинающимися на А-К. В настоящее время очередь заканчивается у ул.Валдемара, при том, что за углом посольства очередь выстроилась «змейкой». Те, кто в настоящее время находятся у дверей посольства РФ, сообщили, что провели в ожидании около полутора часов. Среди желающих отдать свой голос на выборах президента РФ граждан России в Латвии - преимущественно пенсионеры. У посольства дежурит несколько экипажей Госполиции и охранная фирма.

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Посол России в Латвии уже отдал свой голос и прокомментировал, что надеется, что в этом году явка избирателей будет выше чем в прошлых годах.

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В настоящее время в Латвии проживает более 50 тысяч граждан РФ.

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Напомним, что в воскресенье, 18 марта, участки для голосования открыты с 08.00 до 20.00 в Риге на улице Антонияс, 2, улице Смилшу, 3 и улице Кр. Валдемара, 36. Также можно будет проголосовать в Даугавпилсе на улице Краславас, 46, и в Лиепае, на улице Лиепу, 27.

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