Мурниеце и Кучинскис: исход выборов президента РФ был предсказуем

По словам Кучинскиса, преждевременно было бы комментировать, как будет развиваться политика новой администрации президента России Владимира Путина в этот срок полномочий, в том числе в отношении военного конфликта на Украине.

Латвия не ждет в ближайшее время изменений в отношениях между государствами, и нужно учитывать, что Россия является и остается сложным партнером.

Мурниеце считает, что Латвия должна продолжать свой прежний подход - укреплять безопасность и сопротивляемость, а также работать вместе с союзниками в ЕС и НАТО.

Она также обратила внимание, что в предвыборный период в Латвии нужно считаться с возможностью информационных атак извне, в том числе вмешательства в предвыборную борьбу отдельных российских СМИ и агентов влияния в Латвии.

«Предполагаю, что будут распространяться фейковые новости с целью очернения нашего государства и политиков», - сказала Мурниеце.