Казнить нельзя помиловать: что ждет участника «погромов 13 января» Берзиньша?

С «погромов 13 января» прошло уже 9 лет, но наказание одного из наиболее известных участников этих беспорядков Ансиса Атаолса Берзиньша до сих пор остается темой для обсуждения в высших политических кругах.

Напомним, 13 января 2009 года на Домской площади в Старой Риге собрались примерно 10 000 человек на акцию протеста. Источником волнений стала антиправительственная демонстрация, участники которой скандировали «Долой Сейм». Данную демонстрацию организовали профсоюзы и оппозиция, требовавшие роспуск парламента.

Вечером мирный митинг перерос в беспорядки. Подойдя к зданию Сейма Латвии, митингующие начали закидывать здание яйцами, помидорами, пустыми бутылками и камнями, которые вынимали из мостовой. Возникла потасовка с охраняющим Сейм спецподразделением «Альфа», которые использовали слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

После погромов полиция задержала около 137 участников беспорядков, подозреваемых в грабежах магазинов и опрокидывании полицейских машин. Данные беспорядки стали одними из крупнейших в новейшей истории Риги.

Ансис Атаолс Берзиньш - один из наиболее известных участников этих погромов. После задержания ему присудили лишение свободы на 1 год и 8 месяцев условно. Также суд присудил ему надзор Службы пробации, который Берзиньш не соблюдал, в результате чего ему поменяли меру пресечения с условного срока на реальное лишение свободы.

В этот момент Берзиньш принял решение покинуть Латвию, по его словам отправившись в «политическую ссылку». В таких обстоятельствах Латвия его объявила в международный поиск, а весной 2017 года он был задержан в Чехии.

Находясь под арестом в Чехии, Берзиньш не пожелал быть выданным Латвии, поэтому юридически оспорил это решение и попросил политическое убежище в Чехии, сообщив, что уголовный процесс против него политизирован, к тому же он получил угрозы физической расправы в случае попадания в тюрьму Латвии.

Верховный суд Чехии все же оставил в силе решение местного суда о выдаче Берзиньша Латвии, и это решение, в свою очередь, Берзиньш пытался оспорить в Конституционном суде Чехии, но и тот принял решение выдать Берзиньша Латвии, сообщил его адвокат Янис Муциниекс.

Раннее сообщалось, что Берзиньш был избит в Чешской тюрьме.

Адвокат Берзиньша уже обращался к президенту Латвии Раймонду Вейонису, председателю Верховного суда Ивару Бичковичу и генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу с просьбой освободить Берзиньша от наказания в виде лишения свободы.

По его мнению, пребывание в чешской тюрьме в течение нескольких месяцев «несоразмерно с совершенными Берзиньшем действиями».

Обжаловать Атолса Берзиньша президента Вейониса попросили и некоторые политики, например, депутат Сейма Илмар Латвковский и Валдис Калнозолс.

Президент ответил, что оценит, подлежит ли Берзиньш помилованию, отметив, что в правовом государстве у каждого есть право быть помилованным согласно нормам и критериям законодательства.

Что сказано в решении суда над Берзиньшем?

В решении суда сказано, что Берзиньш своими активными и направленными действиями участвовал в массовых беспорядках, которые вызвали и в которых приняли участие сотни агрессивных людей, нанеся физический и моральный урон, а также вещественные потери пострадавшим юридическим и физическим лицам.

Ему вменяется забрасывание здания Сейма снежками, пустой пластмассовой бутылкой, а также камнями с мостовой. Он вытащил как минимум один из камней и облегчил этим возможности другим разбирать дорогу.

Политик Латвковский, заступаяь за Берзиньша, отмечает, что его поступок был «эмоциональной реакцией честного и справедливого человека в ситуации, когда народ видит, что правовыми способами достучаться до политической элиты невозможно».