Латвия планирует выдворить часть сотрудников посольства РФ

Солидаризируясь с другими странами ЕС, Латвия планирует в настоящий момент выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России, которые занимаются в Латвии разведкой, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Гинтс Егерманис.

Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС сейчас обсуждает, каковы могут быть ответные шаги на отравление Россией в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля.

Егерманис не сказал, сколько стран примут участие в акции солидарности и сколько российских дипломатов планируется выдворить. Подробная информация будет предоставлена в понедьник, 26 марта.

Спецслужбы Латвии ранее в своих публичных отчетах заявляли, что российская разведка и спецслужбы на территории Латвии умеренно активны и не создают значительной угрозы интересам Латвии.

Европейский совет в пятницу обратился к верховному представителю по иностранным делам Федерике Могерини с просьбой отозвать главу делегации ЕС в Российской Федерации для консультаций в Брюсселе, говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В свою очередь Литва может выдворить российских дипломатов, которые занимаются шпионажем, или расширить так называемый список Магнитского, заявила президент этой страны Даля Грибаускайте.