Крестьянский союз Латвии планирует принять партийную программу

На съезде Крестьянского союза Латвии (КСЛ) сегодня планируется принять новую партийную программу «100 пунктов к столетию Латвии», сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) Даце Карклиня.

Съезд состоится в 10.00 в Латвийском сельскохозяйственном университете в Елгаве.

В новую партийную программу «100 пунктов к столетию Латвии» включены предложения по дальнейшему росту латвийского государства и общества с упором на такие вопросы, как сбалансированное развитие регионов и экономическая активность в краях, социальная защита и здравоохранение, отстаивание интересов Латвии в ЕС и на международной арене.

В работе съезда примут участие премьер-министр Марис Кучинсикс (СЗК), министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК), представители партнеров КСЛ - Латвийской Зеленой партии, Лиепайской партии и партии «Латвии и Вентспилсу».

На съезде председатель КСЛ Аугуст Бригманис выступит с докладом об актуальных социально-экономических вопросах, проделанной КСЛ работе и дальнейших планах. С докладом выступит также председатель правления СЗК Арманд Краузе.

КСЛ и Латвийская Зеленая партия составляют политическое объединение СЗК.