СЗК назвал лидеров на выборы в Сейм

Лидерами списка Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) в избирательных округах на предстоящих осенью выборах Сейма будут премьер-министр Марис Кучинскис, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, председатель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис, министр земледелия Янис Дуклавс и вице-спикер Сейма Гундарс Даудзе.

Об этом сегодня на съезде Крестьянского союза Латвии (КСЛ) сообщил Бригманис.

Кучинскис будет баллотироваться как лидер списка кандидатов СЗК в Видземском избирательном округе. Он является также кандидатом СЗК на пост премьера-министра.

Рейзниеце-Озола возглавит список кандидатов в депутаты от СЗК в Риге, Бригманис - в Земгале, Дуклавс - в Латгале, Даудзе - в Курземе.

Как сообщалось, сегодня на съезде КСЛ планируется принять новую партийную программу «100 пунктов к столетию Латвии».

КСЗ и Латвийская Зеленая партия образуют СЗК.