Кучинскис: СЗК - хорошо известный бренд

Времена, когда объединение крестьян и «зеленых» расценивали как абсурдную или невозможную политическую комбинацию, остались в прошлом, и сейчас Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) оценивается как хорошо известный бренд, заявил премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК), выступая сегодня на съезде Крестьянского союза Латвии (КСЛ).

Возможно, в старой или Западной Европе крестьянам и «зеленым» и не удается сотрудничать, но в Латвии такое объединение сработалось. Между двумя группами могут быть споры по отдельным положениям программы, но необходимость сохранить СЗК сомнению не подвергается, отметил Кучинскис. СЗК составляет ядро национально-консервативного правительства, подчеркнул он.

Важнейшими целями премьер назвал обеспечение благосостояния и конкурентоспособности всех жителей в масштабе ЕС. Необходимо быстрее достичь среднего в ЕС уровня жизни, что стало бы самым сильным аргументом для возвращения многих уехавших за границу жителей в Латвию, добавил он.

В работе съезда КСЛ участвуют также делегированные СЗК министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, министр земледелия Янис Дуклавс, министр сообщения Улдис Аугулис, министр здравоохранения Анда Чакша и министр обороны Раймонд Бергманис, а также председатель правления Латвийской Зеленой партии Эдгар Таварс, зампредседателя партии «Латвии и Вентспилсу» Гунтис Блумбергс и другие партнеры КСЛ.

На съезде КСЛ зарегистрировался 301 из 324 выдвинутых делегатов, то есть кворум обеспечен.

Как сообщалось, сегодня на съезде КСЛ планируется принять новую партийную программу «100 пунктов к столетию Латвии».